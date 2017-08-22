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متحدث عسكري عراقي: استعدنا 12 قرية من "داعش" في تلعفر

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مصراوي Masrawy

متحدث عسكري عراقي: استعدنا 12 قرية من "داعش" في تلعفر

11:34 م الإثنين 21 أغسطس 2017

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (أ ش أ):

استعادت القوات العراقية 12 قرية في قضاء تلعفر، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق العمليات العسكرية في تلك المنطقة لاستعادتها من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول - في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الإثنين - إن القوات العراقية مدعومة بالإسناد الجوي، حققت تقدما كبيرا من ثلاثة محاور "أربك العدو"، مضيفا أن قطعات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في شمال غرب تلعفر فرضت سيطرتها على قرية العبرة الكبيرة والصغيرة.

أما على المحور الشرقي من القضاء، فقال رسول إن الفرقة المدرعة التاسعة قطعت، بالاشتراك مع قوات الحشد الشعبي، طريق تلعفر المحلبية.. فيما استعادت فرقة المشاة الـ16 عدة قرى منها الطيشة والعلم وخفاجة وحليب العليا.

وتابع: "لقد تمكنت قطعات الفرقة الـ15 من الجيش العراقي من تحرير قريتي تومي ومجارين وقطع طريق الكسك باتجاه المحلبية، بعد أن كانت قد استعادت قرى حلاوة وبوشقه شرق المحلبية".

من جهته، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت توغل قواته مع الحشد المتمركزين في قرية تل الحصان لمسافة 19 كيلومترا غرب تلعفر.

يُذكر أن تلعفر تقع على بعد نحو 70 كيلومترا إلى غرب مدينة الموصل التي استعادتها القوات العراقية بالكامل في يوليو الماضي، فيما اعتبر ضربة قاسية للتنظيم المتشدد في العراق.. ومنذ بدء معارك الموصل، فرضت القوات العراقية حصارا مطبقا على تلعفر، رافقه قطع طرق رئيسية تربط القضاء مع الموصل ومناطق قريبة من الحدود العراقية السورية.

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