رئيس الكونغو يعيد تعيين "موامبا" رئيسًا للوزراء

برازفيل - (أ ش أ):

قام رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نجيسو بإعادة تعيين كليمنت موامبا رئيسا للوزراء، اليوم الإثنين، وذلك عقب أربعة أيام من قيام موامبا ومجلسه بتقديم استقالتهم.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الرئيس، ونقلته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، وعهد الرئيس إلى موامبا الذي استقال الأسبوع الماضي حاليا بتشكيل حكومة جديدة، بحسب البيان.

وجاءت استقالات الأسبوع الماضي بعد إعلان ساسو نجيسو أنه يرغب في تشكيل حكومة جديدة للمساعدة على تخفيف المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ 2014.

وكان الدين العام قد ارتفع، مثيرا التساؤلات بشأن قدرة الكونغو على سداد أقساط السندات الأوروبية البالغة قيمتها 363 مليون دولار.