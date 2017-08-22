وزير خارجية فنزويلا: منح اللجوء السياسي لمسئولة قضائية سابقة "مثير للسخرية" 11:22 م الإثنين 21 أغسطس 2017

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس

كاراكاس - (أ ش أ):وصف جورج أريزا وزير خارجية فنزويلا عرض الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس منح حق اللجوء السياسي للويزا أورتيجا كبيرة المدعيين العموميين السابقة في فنزويلا بأنه عرض مثير للسخرية.ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن وزير الخارجية الفنزويلي قوله إن كولومبيا تحولت إلى مركز لتدبير المؤامرات ضد الديمقراطية والسلام في فنزويلا.وكانت لويزا اورتيجا قد وصلت يوم الجمعة الماضي إلى بوجوتا بعد قرار الجمعية التأسيسية التي شُكلت مؤخرًا في فنزويلا لتعديل الدستور، حيث وصفت قرار العزل واتهام زوجها بالابتزاز بأنه يأتي ردًا على انتقاداتها للفساد الذي يمارسه بعض أفراد الدائرة المقربة من الرئيس الفنزويلي مادورو.يشار إلى أن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس قد عرض منح لويزا اورتيجا كبيرة المدعيين العامين السابقة في فنزويلا، التي فرت من بلادها مؤخرا، الحق في اللجوء السياسي إلى كولومبيا، ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، اليوم الاثنين، عن سانتوس قوله إن السلطات الكولومبية ستحمي أورتيجا، وسوف يتم منحها اللجوء إذا ما طلبت ذلك.وكانت لويزا أورتيجا قد وصلت إلى كولومبيا يوم الجمعة الماضي بصحبة زوجها جيرمن فيرر بعد أن أمرت السلطات الفنزويلية باعتقاله بزعم قيامه بإدارة شبكة لممارسة عمليات الابتزاز من خلال مكتب زوجته.ولم تدل أورتيجا بأية تصريحات منذ وصولها إلى العاصمة الكولومبية، ولكنها قالت -قبيل مغادرتها فنزويلا- إن الاتهامات الموجهة ضد زوجها جاءت ردًا على قرارها بالانفصال عن حكومة مادورو التي تمارس الاستبداد بشكل متزايد ولتنديدها أيضا بفساد بعض أعضاء الدائرة المقربة للرئيس الفنزويلي.جدير بالذكر أن عشرات الحكومات الأجنبية نددت بقرار الجمعية التأسيسية -التي شكلتها الحكومة مؤخرا بغرض تعديل الدستور في فنزويلا- عزل المدعية أورتيجا.

هذا المحتوى من

إعلان

الأخبار المتعلقة

كولومبيا تعلن انتهاء الصراع المسلح مع قوات "فارك" رسميًا

كولومبيا ترفض "الخيار العسكري" لحل الأزمة في فنزويلا

الأمم المتحدة تندد بـ"الاستخدام المفرط للقوة" مع تصاعد التوتر في فنزويلا

المخاوف من اندلاع العنف يوم التصويت تدفع بالفنزويليين إلى كولومبيا

إعلان

إعلان