أخبار عاجلة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير خارجية فنزويلا: منح اللجوء السياسي لمسئولة قضائية سابقة "مثير للسخرية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير خارجية فنزويلا: منح اللجوء السياسي لمسئولة قضائية سابقة "مثير للسخرية"

11:22 م الإثنين 21 أغسطس 2017

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس

كاراكاس - (أ ش أ):وصف جورج أريزا وزير خارجية فنزويلا عرض الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس منح حق اللجوء السياسي للويزا أورتيجا كبيرة المدعيين العموميين السابقة في فنزويلا بأنه عرض مثير للسخرية.ونقلت (فوكس نيوز) الأمريكية عن وزير الخارجية الفنزويلي قوله إن كولومبيا تحولت إلى مركز لتدبير المؤامرات ضد الديمقراطية والسلام في فنزويلا.وكانت لويزا اورتيجا قد وصلت يوم الجمعة الماضي إلى بوجوتا بعد قرار الجمعية التأسيسية التي شُكلت مؤخرًا في فنزويلا لتعديل الدستور، حيث وصفت قرار العزل واتهام زوجها بالابتزاز بأنه يأتي ردًا على انتقاداتها للفساد الذي يمارسه بعض أفراد الدائرة المقربة من الرئيس الفنزويلي مادورو.يشار إلى أن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس قد عرض منح لويزا اورتيجا كبيرة المدعيين العامين السابقة في فنزويلا، التي فرت من بلادها مؤخرا، الحق في اللجوء السياسي إلى كولومبيا، ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، اليوم الاثنين، عن سانتوس قوله إن السلطات الكولومبية ستحمي أورتيجا، وسوف يتم منحها اللجوء إذا ما طلبت ذلك.وكانت لويزا أورتيجا قد وصلت إلى كولومبيا يوم الجمعة الماضي بصحبة زوجها جيرمن فيرر بعد أن أمرت السلطات الفنزويلية باعتقاله بزعم قيامه بإدارة شبكة لممارسة عمليات الابتزاز من خلال مكتب زوجته.ولم تدل أورتيجا بأية تصريحات منذ وصولها إلى العاصمة الكولومبية، ولكنها قالت -قبيل مغادرتها فنزويلا- إن الاتهامات الموجهة ضد زوجها جاءت ردًا على قرارها بالانفصال عن حكومة مادورو التي تمارس الاستبداد بشكل متزايد ولتنديدها أيضا بفساد بعض أعضاء الدائرة المقربة للرئيس الفنزويلي.جدير بالذكر أن عشرات الحكومات الأجنبية نددت بقرار الجمعية التأسيسية -التي شكلتها مؤخرا بغرض تعديل الدستور في فنزويلا- عزل المدعية أورتيجا.

هذا المحتوى من

a2f9ca49be.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كولومبيا تعلن انتهاء الصراع المسلح مع قوات "فارك" رسميًا

    أخبار

  • كولومبيا ترفض "الخيار العسكري" لحل الأزمة في فنزويلا

    أخبار

  • الأمم المتحدة تندد بـ"الاستخدام المفرط للقوة" مع تصاعد التوتر في فنزويلا

    أخبار

  • المخاوف من اندلاع العنف يوم التصويت تدفع بالفنزويليين إلى كولومبيا

    أخبار

إعلان

86d2602f1e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني: الحكومة تتلاعب بالشعب في شراء كراسات الإسكان الاجتماعي

برلماني: الحكومة تتلاعب بالشعب في شراء كراسات الإسكان الاجتماعي

ساويرس يطالب الحكومة الليبية بضمان سلامة رئيس الوزراء الأسبق المختطف

ساويرس يطالب الحكومة الليبية بضمان سلامة رئيس الوزراء الأسبق المختطف

شكري: شبكة الجزيرة "متلاعبة" وتتجاوز التغطية الصحفية الموضوعية

شكري: شبكة الجزيرة "متلاعبة" وتتجاوز التغطية الصحفية الموضوعية

نقيب الصحفيين يطالب بضرورة تفاعل الحكومة مع مشكلات الصحافة

نقيب الصحفيين يطالب بضرورة تفاعل الحكومة مع مشكلات الصحافة