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وفاة أول رئيس وزراء لكوسوفو بعد معاناة مع المرض

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مصراوي Masrawy

وفاة أول رئيس وزراء لكوسوفو بعد معاناة مع المرض

11:19 م الإثنين 21 أغسطس 2017

وفاة أول رئيس وزراء لكوسوفو بعد معاناة مع المرض

رئيس الوزراء الراحل بيرم رجب

أنقرة - (أ ش أ):

توفي بيرم رجب أول رئيس وزراء لكوسوفو، اليوم الإثنين، بإحدى مستسشفيات أنقرة، بعد معاناة من مرض عضال، وذلك عن عمر يناهز 63 عاما.

وتعرض رئيس الوزراء الراحل، وهو طبيب جراح، لأزمة صحية في شهر أبريل الماضي استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات التركية للعلاج.. وذلك حسبما ذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية.

ويعتبر بيرم رجب أول رئيس وزراء لكوسوفو في فترة ما بعد الحرب في البوسنة، وكان قد اعتزل الحياة السياسية عام 2010 بعد أن شارك في حرب الاستقلال خلال عامي 1998 و1999 وتولى منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي لكوسوفو الذي تشكل من المقاتلين سعيا للاستقلال.

تجدر الإشارة إلى أن كوسوفو استقلت عن صربيا عام 2008، غير أن بلجراد لا تعترف بهذا الاستقلال.

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