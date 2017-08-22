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لافروف: ندرس الرد على وقف السفارة الأمريكية تأشيرات السفر

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مصراوي Masrawy

لافروف: ندرس الرد على وقف السفارة الأمريكية تأشيرات السفر

11:16 م الإثنين 21 أغسطس 2017

لافروف: ندرس الرد على وقف السفارة الأمريكية تأشيرات السفر

وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف

موسكو - (أ ش أ):

وصف وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف قرار السفارة الأمريكية في موسكو بوقف إصدار التأشيرات للسياح الروس الراغبين في زيارة الولايات المتحدة بأنه "يهدف إلى خلق الشعور بعدم الرضا بين المواطنين الروس حيال حكومتهم".

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، في موسكو، حسبما نقلت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "إن موسكو سوف تدرس كيفية الرد على قرار السفارة الأمريكية، غير أن بلاده لن تطبق قرارًا مماثلا على المواطنين الأمريكيين".

وكانت السفارة الأمريكية في موسكو قد أصدرت في وقت سابق اليوم قرارًا مؤقتًا بوقف إصدار التأشيرات للسياح الروس اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة 8 أيام، وذلك ردا على قرار موسكو بشأن خفض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا.

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