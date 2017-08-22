كرواتيا تكافح عشرات حرائق الغابات على الساحل الادرياتيكي

زغرب - (أ ف ب):

تسعى فرق الاطفاء والقوات المسلحة في كرواتيا لاخماد العشرات من حرائق الغابات، الإثنين، على طول الساحل الادرياتيكي وعلى جزيرتي هفار وبراك السياحيتين الشهيرتين، حسب ما أعلن مسؤولون.

وساءت الأوضاع بشكل كبير في المناطق الجبلية حول مدينة زادار، حيث اندلع 32 حريقا، منذ مساء الأحد، حسب ما أفاد سلافكو توساكوفيتش رئيس فرق الاطفاء الكرواتية.

وأغلقت السلطات أجزاء من الطريق السريع بين العاصمة زغرب وثاني كبرى مدن البلاد سبليت. فيما ذكرت وسائل اعلام محلية أن بعض السائقين غيروا اتجاههم وساروا عكس الاتجاه خشية النيران المشتعلة.

وتشارك طائرات ومروحيات في محاولة السيطرة على الحرائق، معززة بنحو 100 جندي وعناصر فرق اطفاء من مناطق آخرى.

لكن الرياح القوية تجعل مهمتهم أكثر صعوبة، بحسب توساكوفيتش.

وأجلت السلطات عددا من السكان من مدينة سيبنيك الساحلية.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن النيران في هفار يمكن رؤيتها من مدينة سبليت، دون الإشارة لتعرض بلدات أو قرى على الجزيرة للخطر جراء الحرائق.

وأوضح توساكوفيتش أن الجفاف المستمر منذ فترة طويلة والرياح القوية سببا الحرائق، لكنه أشار أيضا إلى أن "انعدام المسؤولية لدى بعض السكان قد يكون تسبب في اندلاع عدد من الحرائق".