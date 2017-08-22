الأمم المتحدة: 11 مليار دولار مساعدات إنسانية للسودان منذ 2003

الخرطوم - (أ ش أ):

قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشئون التنموية والإنسانية في السودان، مارتا رويدس، إن الوضع الإنساني للعام الحالي في البلاد معقد جدا، بسبب تفشي الإسهال المائي الحاد في أنحاء البلاد، منوهة إلى تقديم المنظمة الدولية مساعدات لنحو 2.5 مليون شخص.

وأشارت رويدس، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إلى تقديم تلك المساعدات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، حيث تم توفير الغذاء والمأوى وخدمات أخرى في أنحاء السودان خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت أن 3.9 مليون سوداني محتاج، تلقّوا خدمات غذائية ومساعدات أخرى خلال العام الماضي، منوَّهة إلى أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ساهمت بنحو 11 مليار دولار في مجال العمل الإنساني في البلاد منذ 2003.

وأوضحت أن المنظمة الأممية قدمت خلال العام الماضي 570 مليون دولار للمساعدات المختلفة، لافتة إلى إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية خلال 2017، بمبلغ 804 ملايين دولار، تم تسليم نحو 182 مليون دولار منها حتى الآن.

ونوهت إلى زيادة في عدد لاجئي جنوب السودان، بنحو 176 ألف لاجئ في 2017؛ ليبلغ تعدادهم الكلي بحسب الأمم المتحدة منذ ديسمبر 2013، إلى أكثر من 416 ألف لاجئ، مبرزة حاجة مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في المعسكرات بإقليم دارفور للمساعدات والدعم.

وفي سياق متصل، ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، اليوم الاثنين، أن 42 ألفًا و300 شخص تأثروا بالأمطار والسيول في عدد من ولايات السودان حتى يوم 13 أغسطس الجاري.

وأضاف (أوتشا)، في بيان، أن المنظمة الدولية للهجرة وزعت 82 مجموعة من أطقم الطوارئ للأسر و232 مرشحًا منقي للمياه "فلتر"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية، بواسطة صندوق المنظمات غير الحكومية الوطنية لمساعدة المرضى، تقوم بتشغيل مرفقين صحيين في محلية (شنجل طوباية) بمنطقة شمال دارفور.