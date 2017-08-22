البيئة: معاونة جهاز القاهرة الجديدة للسيطرة على حريق مخلفات "الرحاب"

القاهرة- (أ ش أ):

وجه وزير البيئة الدكتور خالد فهمي بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي وردت لغرفة العمليات المركزية والإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، بشأن رصد سكان القاهرة الجديدة لروائح أدخنة خانقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبيّن من المعاينة أن حريقا شب بتراكمات للمخلفات الصلبة والعضوية ومخلفات زراعية ناتجة من عمليات تقليم الأشجار على مساحة حوالي 8 أفدنه بأرض صحراوية فضاء أمام مقابر طريق مصر السويس الصحراوي وبالقرب من مدينة الرحاب؛ مما أدى لتصاعد أدخنة وروائح كريهة من الاحتراق غير الكامل للمخلفات أسفرت عن ضرر لأهالي المنطقة المجاورة.

وعلى الفور، تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش البيئي وفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمعاونة الأجهزة المعنية وهي جهاز مدينة القاهرة الجديدة وقوات الحماية المدنية؛ للقضاء على مصدر الأدخنة منعا لتلوث الهواء الناتج عن أدخنة الحريق.

وأكد الدكتور خالد فهمي - وفقا لبيان - على ضرورة استمرار معاونة جهاز القاهرة الجديدة على مدار 24 ساعة إلى أن تتم السيطرة الكاملة في أسرع وقت على الموقف؛ حرصا على الحد من تلوث الهواء الناتج من تصاعد أدخنة الحريق نظرا لقرب الموقع من المناطق السكنية.

كما أكد مدير عام التفتيش البيئي الدكتور محمد فاروق، أن اللجنة المُشكَلة من جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وفرت، بالتعاون مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة، 11 سيارة نقل قلاب و8 لودرات لدفن وكمر المخلفات المشتعلة بالرمال، كما تمت الاستعانة بالحماية المدينة لإخماد الحريق والقيام بأعمال التبريد حيث تم الانتهاء من إخماد حوالي 60% من الحريق وجاري التعامل مع باقي المخلفات عن طريق أعمال الكمر والردم والسيطرة على الموقع، والتي شارفت على الانتهاء.