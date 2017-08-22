أخبار عاجلة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

البيئة: معاونة جهاز القاهرة الجديدة للسيطرة على حريق مخلفات "الرحاب"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البيئة: معاونة جهاز القاهرة الجديدة للسيطرة على حريق مخلفات "الرحاب"

11:02 م الإثنين 21 أغسطس 2017

وزير البيئة الدكتور خالد فهمي

القاهرة- (أ ش أ):

وجه وزير البيئة الدكتور خالد فهمي بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي وردت لغرفة العمليات المركزية والإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، بشأن رصد سكان القاهرة الجديدة لروائح أدخنة خانقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبيّن من المعاينة أن حريقا شب بتراكمات للمخلفات الصلبة والعضوية ومخلفات زراعية ناتجة من عمليات تقليم الأشجار على مساحة حوالي 8 أفدنه بأرض صحراوية فضاء أمام مقابر طريق السويس الصحراوي وبالقرب من مدينة الرحاب؛ مما أدى لتصاعد أدخنة وروائح كريهة من الاحتراق غير الكامل للمخلفات أسفرت عن ضرر لأهالي المنطقة المجاورة.

وعلى الفور، تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش البيئي وفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمعاونة الأجهزة المعنية وهي جهاز مدينة القاهرة الجديدة وقوات الحماية المدنية؛ للقضاء على مصدر الأدخنة منعا لتلوث الهواء الناتج عن أدخنة الحريق.

وأكد الدكتور خالد فهمي - وفقا لبيان - على ضرورة استمرار معاونة جهاز القاهرة الجديدة على مدار 24 ساعة إلى أن تتم السيطرة الكاملة في أسرع وقت على الموقف؛ حرصا على الحد من تلوث الهواء الناتج من تصاعد أدخنة الحريق نظرا لقرب الموقع من المناطق السكنية.

كما أكد مدير عام التفتيش البيئي الدكتور محمد فاروق، أن اللجنة المُشكَلة من جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وفرت، بالتعاون مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة، 11 سيارة نقل قلاب و8 لودرات لدفن وكمر المخلفات المشتعلة بالرمال، كما تمت الاستعانة بالحماية المدينة لإخماد الحريق والقيام بأعمال التبريد حيث تم الانتهاء من إخماد حوالي 60% من الحريق وجاري التعامل مع باقي المخلفات عن طريق أعمال الكمر والردم والسيطرة على الموقع، والتي شارفت على الانتهاء.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير البيئة ومحافظ الفيوم يستعرضان مخطط تطوير محمية وادي الريان

    أخبار

  • وزير البيئة يبحث مع وفد إحدى الشركات الكورية التعاون في مجال المخلفات

    أخبار

  • تصدر قرارًا بتوحيد منظومة الشكاوى

    أخبار

  • وزير البيئة: نتوقع قفزة ملموسة في نوعية مياه النيل والبحيرات

    أخبار

إعلان

6a755e529d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

برلماني: الحكومة تتلاعب بالشعب في شراء كراسات الإسكان الاجتماعي

برلماني: الحكومة تتلاعب بالشعب في شراء كراسات الإسكان الاجتماعي