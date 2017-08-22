بتكليف من السيسي.. وزير الصحة و"الوزير" ومحافظ الشرقية يتفقدون مستشفى العاشر 10:50 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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كتب - أحمد جمعة:تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، مستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحي لتطويرها ورفع كفاءتها، رافقه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية.وبحسب بيان وزارة الصحة، فإن ذلك يأتي بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد طلب أحد المواطنين منه تطوير تلك المستشفى.وأوضح وزير الصحة، أن المستشفى تم بنائها على مساحة 22400 متر مربع ، عام 1989، ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد اى تطوير، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة للتوسع فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين تسير باتجاهين متوازيين أولهما افتتاح مستشفيات جديدة طبقا للاكواد العالمية لبناء المستشفيات، والثانية هى تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القائمة، وهذا ما نشهده حاليا في هذه المستشفى.وأشار راضي إلى أن زيارته اليوم للمستشفى هى بمثابة نقطة الانطلاق للبدء فى عملية التطوير، حيث سيشمل أعمال التطوير البنية التحتية، والتجهيزات الطبية والتاسيسية، مشيرا إلى المستشفى تخدم قطاع عريض من المواطنين سواء من قاطنى المدينة او العاملين بالمصانع نظرا لطبيعتها الصناعية، بالإضافة الى موقعها الجغرافى وتوسطها الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، وكثرة الحوادث على هذه الطرق.وقال وزير الصحة ان المستشفى ستصبح مركزا للاصابات والحوادث ، كما سيتم إنشاء قسم كامل للحروق يشمل رعايات للحروق وسيتم تجهيزة على اعلى مستوى، مضيفا أن المستشفى ستصبح سعتها 300 سرير وتتكون من أرضى و4 أدوار، بها 10 غرف رعاية مركزة ، و5 غرف للعمليات، و37 ماكينة غسيل كلوى، وقسم للأشعة يشمل أشعة سينية ، وسونار، ورنين مغناطيسي، وجهاز موجات صوتية على القلب، وسوف يتم تجهيزها بالكامل وفقا لمعايير الجودة العالمية ، بما يليق بالمريض المصرى.

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