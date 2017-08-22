هيئة الكتاب تطرح إصدارات محفوظ عبد الرحمن ورفعت السعيد بخصم 30 %
هيئة الكتاب تطرح إصدارات محفوظ عبد الرحمن ورفعت السعيد بخصم 30 %
10:37 م الإثنين 21 أغسطس 2017
الدكتور هيثم الحاج علي
كتبت- نسمة فرج:
قرر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عمل خصم 30% بجميع منافذ هيئة الكتاب بدء من اليوم ولمدة شهر على كتب السياسى الراحل الدكتور رفعت السعيد وهي الصراع بين الإسلام والتأسلم، والإرهاب المتأسلم.
وقررت الهيئة، طرح إصدارات الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، بنفس قيمة الخصم، منها الأداء السياسى فى مسرح محفوظ عبد الرحمن تأليف عبد الغنى داود.
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