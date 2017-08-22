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هيئة الكتاب تطرح إصدارات محفوظ عبد الرحمن ورفعت السعيد بخصم 30 %

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مصراوي Masrawy

هيئة الكتاب تطرح إصدارات محفوظ عبد الرحمن ورفعت السعيد بخصم 30 %

10:37 م الإثنين 21 أغسطس 2017

هيئة الكتاب تطرح إصدارات محفوظ عبد الرحمن ورفعت السعيد بخصم 30 %

الدكتور هيثم الحاج علي

كتبت- نسمة فرج:

قرر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عمل خصم 30% بجميع منافذ هيئة الكتاب بدء من اليوم ولمدة شهر على كتب السياسى الراحل الدكتور رفعت السعيد وهي الصراع بين الإسلام والتأسلم، والإرهاب المتأسلم.

وقررت الهيئة، طرح إصدارات الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، بنفس قيمة الخصم، منها الأداء السياسى فى مسرح محفوظ عبد الرحمن تأليف عبد الغنى داود.

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