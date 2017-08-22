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إجراءات أمنية مشددة بدير "بياض" في ختام مولد السيدة العذراء ببني سويف

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مصراوي Masrawy

إجراءات أمنية مشددة بدير "بياض" في ختام مولد السيدة العذراء ببني سويف

11:38 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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بني سويف - أحمد كامل:
شهد محيط دير السيدة العذراء ببياض العرب بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الاثنين، إجراءات أمنية مشددة، خلال الاحتفال بالليلة الكبيرة لموسم السيدة العذراء.

وخضعت جميع السيارات لتفتيش دقيق بواسطة عدد كبير من رجال الأمن وخبراء المفرقعات، مما أدي إلى اصطفاف أعداد كبيرة من السيارات، والاستعانة بعدد كبير من بوابات كشف المفرقعات والأجسام الغربية.

كما خصصت قوات الشرطة بإشراف اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، أماكن لدخول الرجال وأخري للسيدات، والتدقيق في هوايات جميع المترددين علي الدير وحظر دخول السيارات إلي داخل الدير وتخصيص أمكان لها خارج الدير.

ويحتفل آلاف الأقباط والمسلمين بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء بدير بياض العرب، والذي يستمر حتى صباح غدًا الثلاثاء.

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