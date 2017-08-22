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مصرع مدني وإصابة آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد

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مصراوي Masrawy

مصرع مدني وإصابة آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد

10:56 م الإثنين 21 أغسطس 2017

مصرع مدني وإصابة آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد

ارشيفية

كتب - أشرف سويلم:

لقي شاب مدني من مدينة الشيخ زويد مصرعه، مساء اليوم الاثنين، وأصيب آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة في سيارة تُقل مدنيين جنوب الشيخ زويد.

وأسفر الحادث عن مصرع عادل كامل محمد سليمان (34 عامًا)، مقيم بمدينة الشيخ زويد، وإصابة بلال إسماعيل كامل (19 عامًا) بشظايا متفرقة بالجسد نتيجة تفجير مسلحين عبوة ناسفة عن بعد في سيارة مدنيين اعتقد المسلحون أنها تابعة لقوات الأمن.

تم نقل الضحايا إلى مستشفى العريش العام.

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