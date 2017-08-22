مصرع مدني وإصابة آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد
مصرع مدني وإصابة آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد
10:56 م الإثنين 21 أغسطس 2017
ارشيفية
كتب - أشرف سويلم:
لقي شاب مدني من مدينة الشيخ زويد مصرعه، مساء اليوم الاثنين، وأصيب آخر نتيجة انفجار عبوة ناسفة في سيارة تُقل مدنيين جنوب الشيخ زويد.
وأسفر الحادث عن مصرع عادل كامل محمد سليمان (34 عامًا)، مقيم بمدينة الشيخ زويد، وإصابة بلال إسماعيل كامل (19 عامًا) بشظايا متفرقة بالجسد نتيجة تفجير مسلحين عبوة ناسفة عن بعد في سيارة مدنيين اعتقد المسلحون أنها تابعة لقوات الأمن.
تم نقل الضحايا إلى مستشفى العريش العام.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تجهيز مستشفى العريش العام بمعدات طبية حديثة
-
مقتل طفلة إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزل أسرتها بوسط سيناء
-
ضبط قيادي بتنظيم بيت المقدس بحوزته حزام ناسف بالشيخ زويد
-
تخصيص 260 مليون جنيه لإقامة 4 تجمعات سكنية في شمال سيناء
إعلان
إعلان