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تكليف طبيب بـ "كبد المنوفية" يثير الجدل.. وعميد المعهد: قرار وزاري

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مصراوي Masrawy

تكليف طبيب بـ "كبد المنوفية" يثير الجدل.. وعميد المعهد: قرار وزاري

10:18 م الإثنين 21 أغسطس 2017

معهد الكبد

المنوفية - مروة فاضل:

تسود حالة من الغضب أوساط أطباء معهد الكبد القومي في محافظة المنوفية، احتجاجًا على تكليف نجل نائب رئيس جامعة المنوفية بالعمل بالمعهد، رغم أن ترتيبه 239 على دفعته، بما يخالف شروط التكليف بمعهد الكبد ومستشفى الجامعة، المحددة بالاقتصار على أوائل كلية الطب.

وقالت طبيبة بدفعة 2015، إنهم فوجئوا بقرار نقل نجل نائب رئيس الجامعة إلى معهد الكبد رغم أن آخر من تم تكليفه من الأوائل رقم 98 من الدفعه، وترتيب زميلهم 239، متسائلة: "كيف يتم نقل تكليفه من إحدى الوحدات الصحية إلى مستشفى".

وأكد مصدر بمعهد الكبد أن الطبيب المكلف طلب أن يكون تكليفه بقسم الأشعة، وهو أعلى أقسام المعهد.

من جانبه، قال الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي، إن الطبيب المذكور كُلف من قبل وزارة الصحة، مؤكدًا أن المعهد لا قرار له في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن ادارة التكليف بوزارة الصحة هي التي تتولى توزيع تكليف الأطباء.

وأوضح عبد الدايم أن المعهد يرحب بأي طبيب مكلف أو متدرب، مضيفًا أن الطبيب المكلف لا يأخذ مكان أي طبيب بالمعهد، واختتم: "الدنيا مش سايبة في قانون والقانون لا يسمح بالمخالفة".

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