أخبار عاجلة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الحماية المدنية تنفذ طفلين من الموت إثر حريق شقة بالدقي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحماية المدنية تنفذ طفلين من الموت إثر حريق شقة بالدقي

11:49 م الإثنين 21 أغسطس 2017

الحماية المدنية تنفذ طفلين من الموت إثر حريق شقة بالدقي

ارشيفية

كتب- محمد شعبان:

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، طفلين من الموت حرقا داخل شقتهما بمنطقة الدقي.

البداية بلاغ تلقاه اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بنشوب حريق بشقة بالطابق السابع بشارع إيران.

وانتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ مدعومين بسلم هيدروليكي، وتم إنقاذ طفلين كانا محتجزين داخل إحدى الغرف بسبب ارتفاع ألسنة اللهب بصالة الشقة، دون تعرضهما لمكروه وسط فرحة هستيرية سيطرت على والديهما الذين حرصا على توجيه الشكر لرجال الإنقاذ البري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر معلقًا على جريمة "العشيقة والساطور" بأوسيم: نُفذت باحترافية

    أخبار

  • ضبط عاطلين بتهمة ترويج مخدر الفودو في بولاق الدكرور

    أخبار

  • ضبط 5 قطع سلاح ناري و35 قضية مخدرات بالجيزة

    أخبار

  • مصدر عن انهيار جزئي لـ"عقار إمبابة": صوت "طقطقة" أثار خوف الأهالي

    أخبار

إعلان

061d483676.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال