الحماية المدنية تنفذ طفلين من الموت إثر حريق شقة بالدقي

كتب- محمد شعبان:

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، طفلين من الموت حرقا داخل شقتهما بمنطقة الدقي.

البداية بلاغ تلقاه اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بنشوب حريق بشقة بالطابق السابع بشارع إيران.

وانتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ مدعومين بسلم هيدروليكي، وتم إنقاذ طفلين كانا محتجزين داخل إحدى الغرف بسبب ارتفاع ألسنة اللهب بصالة الشقة، دون تعرضهما لمكروه وسط فرحة هستيرية سيطرت على والديهما الذين حرصا على توجيه الشكر لرجال الإنقاذ البري.