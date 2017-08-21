«لو بيحبك من طرف واحد».. 4 ردود تنقذك من جرح مشاعره

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تشعر الفتيات بالسعادة عندما يفصح لها شاب عن مشاعر الحب تجاهها، لكن إن كانت لا تبادله هذا الشعور، يكون النفق الذى تقع فيه خاصة إذا كان صديقًا مقربًا أو زميل عمل تراه كل يوم، وبينهما أشخاص مشتركون، وحتى تخرجي من هذا الموقف بطريقة لطيفه إليكِ 4 مبررات تعرضها لكي "التحرير لايف" وفقا لموقع Elite Daily الأمريكي:

1- لست مستعدة

فى كل الأحوال أنتِ لا ترغبين في الدخول معه فى علاقة عاطفية، لكن عليكِ أن لا تخسريه إلى الأبد.. نعم معادلة صعبة، لكن إن قولتِ له إنكِ غير مستعدة للدخول فى علاقة عاطفية الآن وتخشين أن تفشلي فهذا مبرر جيد، كما من الممكن أن تمدحي في شخصيته، وتوضحي له أنك تمرين بظروف سيئة خلال تلك الفترة، ولا تستطيعين الدخول فى أمور مصيرية جديدة، إن لم يقتنع بحديثك فعلى الأقل سيحترمك.



2- تستحق الأفضل

الرفض أمر صعب لا يستطيع الشاب تحمله، ومحتمل أخذ موقف منك إلى الأبد، وحتى تتحاشي هذا قولى له إنه يستحق الأفضل، وإنك غير مناسبة له بالمرة، وأظهرى صفات جيدة له، وأخرى غير محتملة لكي.

شاهد أيضا



3- قولى له الحقيقة

إذا كنتِ فى علاقة عاطفية مع أحدهم، ولا تنوين التفكير فى الموضوع مستقبليا، فعليكِ غلق هذا الباب بقولك الصراحة أى قولى إنك مرتبطة بشخص ما، وإن كان زميلًا لكِ فى العمل أفصحي باسمه حتى يتلاشى الوقوع معه فى حديث عنك ويحدث مشكلة بينكما.



4- الصداقة أفضل لكما

عبارة "خلينا أصدقاء أحسن" صعبة للغاية، ولا يتحملها أحد، لكن من الممكن استخدامها إذا وقفتِ أمام حائط سد، ولا تعرفين الإفلات من هذا الشخص.