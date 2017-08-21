غدًا.. مؤتمر صحفي لتقديم «الغزال» في بيدفيست

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يشهد نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، غدًا الثلاثاء وقائع المؤتمر الصحفي لتوقيع، عمرو جمال، لاعب النادي الأهلي والمُعار للنادي الجنوب إفريقي لمدة موسم.

وتخطى «جمال» الكشف الطبي والذي أجراه اللاعب على مرحلتين يومي الأحد والإثنين، وسيشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن رقم قميص عمرو جمال مع النادي الجنوب إفريقي، ليطير بعدها متجهًا لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي أوغندا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

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جدير بالذكر أن عمرو جمال قد تمت إعارته من النادي الأهلي لبيدفيست الجنوب إفريقي لمدة موسم مُقابل 250 ألف دولار، بنية الشراء مُقابل 3 مليون دولار.