«البدري» يستقر على صفقة المدافع في كندا

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قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسم صفقة المدافع، خلال الساعات القليلة المُقبلة، لتنضم للفريق في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبلغ «البدري» جهاز الكرة بالنادي، أنه سيغادر لكندا لقضاء أجاز قصيرة مع أسرته، على أن يعود يوم 25 من أغسطس الجاري لقيادة مُعسكر الفريق المُغلق والذي سينطلق يوم 23 من الشهر ذاته.

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واستقر المدير الفني للنادي الأهلي على المدافع المُنتظر حيث ستكون الأولوية للسوري عمر الميداني، لاعب نادي حتا الإماراتي، وفي حالة تعثر المفاوضات سيتم التعاقد مع محمود عزت لاعب نادي سموحة.