مفاجأة.. 80 ألف دولار أبعدت لاعب برشلونة «المحتمل» عن الانضمام للمصري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: عاصم سلامة

اقترب نادي برشلونة الإسباني، من ضم الإيفواري جان ميشيل سيري لاعب وسط نيس الفرنسي، بتفعيل الشرط الجزائي في عقده والبالغ 40 مليون يورو وهي النقطة التي شهدت جدلًا واسعا بعدما انتشرت تقارير صحفية أكدت انتهاء إمكانية تفعيل الشرط الجزائي بانتهاء شهر يوليو الماضي.

كيف كان سينضم للمصري البورسعيدي؟

في 2012 وبالتحديد في سبتمبر اتفق النادي المصري مع ناديه أسيك الإفواري على شراء اللاعب مُقابل 200 ألف دولار لتتبقى المفاوضات مع «سيري» نفسه.

وجاءت تفاصيل العقد الذي قدمه المصري لـ«سيري» على الشكل التالي: مدة العقد 4 سنوات يتقاضى فيهم اللاعب 520 ألف دولار مقسمين على الـ4 مواسم حيث يتقاضى في الموسم الأول 100 ألف دولار وفي الثاني 120 ألف دولار وفي الثالث 140 ألف دولار وفي الموسم الرابع 160 ألف دولار.

شاهد أيضا

وكان يتبقى 5 أيام على انتهاء سوق الانتقالات في مصر فما الذي حدث؟

اللاعب رفض العرض وطلب الحصول على 600 ألف دولار بزيادة 80 ألف دولار في الـ4 مواسم لكن مع ضيق الوقت صرف «المصري» النظر عن اللاعب.

الغريب في الموضوع أن المصري اعتذر عن خوص غمار الموسم رغم حصوله على حكم من الاتحاد الدولي «فيفا» بأحقيته في المشاركة بالموسم الجديد لكن فضل أن يعتذر حتى تهدأ الأوضاع.

بعد رفضه لعرض المصري اُعير «جون سيري» صاحب الـ 21 عامًا وقتها لرديف بورتو من ناديه أسيك ميموزا لمدة عام، قبل أن ينتقل لنادي باسوش فيريرا البرتغالي الذي لعب له لموسمين، ليشتريه نيس الفرنسي في 2015 مقابل مليون يورو.

ولعب «سيري» مع النادي الفرنسي 168 مُباراة،صنع 25 هدفا وسجل 14 هدفا،وفي الموسم الماضي كان هو ثاني أكثر اللاعبين صناعة لفرص حقيقية للتسجيل خلف «دي ماريا» بـ16 فرصة مقابل 19 للأرجنتيني،كما سجل 7 أهداف ونجح في صناعة 9 أهداف ليلفت أنظار برشلونة إليه بشدة مع مصادر تؤكد اقتراب اتمام الصفقة.