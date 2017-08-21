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وزيرة الهجرة: مصر تستطيع بأيدي أبنائها

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وزيرة الهجرة: مصر تستطيع بأيدي أبنائها وزيرة الهجرة: مصر تستطيع بأيدي أبنائها

التحرير

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، مساء الاثنين، إنها ستكون متواجدة مع المصريين في أسترليا الشهر القادم، للترويج للمشروعات التاريخية.

أضافت مكرم، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن المصريين في أستراليا «كنز مفقود»، ومن الضروري ربطهم بالوطن أكثر من ذلك.

أوضحت وزيرة الهجرة، أنها خلال شهر أكتوبر ستزور ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، للترويج لمستشفى أبو الريش.

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تابعت أن «المصريين في الخليج حالة خاصة، ويجب تفهم مشاكلهم لحلها، وأكبر مشكلة لهم هي الكفيل».

أشارت إلى أنه تم طرح فكرة الشباك الواحد للتسهيل على المصريين في الخارج لإنجاز أوراقهم مرة واحدة، مؤكدةً أن « تستطيع كل حاجة بأيدي أبنائها».

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التحرير

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