نجوم الفن والأدب والسياسة في عزاء محفوظ عبد الرحمن

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حرص عشرات السياسيين والفنانين والأدباء ونجوم المجمتع على حضور عزاء الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد فى مدينة السادس من أكتوبر.

وجاء فى مقدمة الحضور الفنانة يسرا والفنانة دلال عبد العزيز، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ومديحة حمدي، وفريدة الشوباشي، وميرفت أمين، ولقاء سويدان، وماجدة زكي، نهال عنبر، كريم محمود عبد العزيز والإعلامي رامي رضوان، والفنانة بوسي وابنتها مي نور الشريف، الإعلامية بوسي شلبي، المنتج الفني هاني كشكوش، وعدد من الكتَّاب والمثقفين.

هذا إضافة إلى فردوس عبد الحميد وماجدة زكى ونهال عنبر وكريم محمود عبد العزيز والمغنى محمد محسن، وحضر أيضًا الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط ورئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، كما حضر رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف.

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وشيّعت ظهر أمس جنازة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، الذى وافته المنية مساء السبت الماضى، عن عمر يناهز 77 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور ضعيف من الفنانين والكتاب ومشاهير المجتمع. وحضر مراسم تشييع الجنازة وزير الثقافة حلمى النمنم، والمهندس عبدالحكيم عبدالناصر، وكوكبة من الفنانين والإعلاميين، على رأسهم المخرج جلال الشرقاوى، ومحمد فريد، ورشوان توفيق، وجمال عبدالناصر، وسامح الصريطى، وأشرف زكى نقيب الممثلين، وأحمد صلاح حسنى، وشريف خير الله، والإعلاميان محمود سعد ومحمد الغيطى، والمخرجان أحمد صقر وحسنى صالح والسيناريست أيمن سلامة والمطرب على الحجار، والكاتب الصحفى عبدالله السناوى، والفنانات رجاء حسين وشهيرة وبوسى.

يذكر أن الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن من أشهر كتَّاب الدراما، خصوصًا التاريخية، وله علامات بارزة في هذا المجال منها بوابة الحلواني، عنترة، سليمان الحلبي، أم كلثوم.