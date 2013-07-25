مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 فى اشتباكات قبلية باليمن

قتل 4 مواطنين وأصيب 3 آخرون، أمس الأربعاء، فى اشتباك قبلى مسلح داخل سوق فى مديرية "ضوران" بمحافظة ذمار، وسط اليمن، بحسب مصدر أمنى.

وقال المصدر، لمراسل الأناضول، إن "الاشتباكات اندلعت بسبب خلاف سابق بين طرفين، حدث قبل عدة سنوات اقتضى مغادرة أحد الأشخاص إلى خارج القرية ومنعه بموجب حكم عرفى من العودة إليها".

وأوضح أن "المنفى أراد خرق الاتفاق وما أن التقى الطرفان فى السوق، حتى تبادلا إطلاق النار مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة".

وكانت مصادر أمنية يمنية قالت إن الجرائم والحوادث الجنائية، انخفضت بنسبة 15%، خلال الأيام الماضية من شهر رمضان.

ويعد اليمن من أكثر البلدان التى ينتشر فيها السلاح، ويقدر عدد الأسلحة فيه بنحو 60 مليون قطعة سلاح، بحسب إحصائيات رسمية، ويعانى من انفلات أمنى تصاعدت حدته منذ ثورة فبراير 2011 التى أطاحت بنظام الرئيس السابق على عبد الله صالح بعد 33 عامًا قضاها فى الحكم.