«الجنسية المصرية» وفستان «زفافها».. مواقف أثارت الجدل حول نجلة «أصالة»

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شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بإطلالة جديدة لها خلال قضائها العطلة الصيفية في إحدى المدن الساحلية، وعرضتها تلك الإطلالة لكثير من الانتقادات الحادة من قبل الجمهور، حيث تعتبر الأجرأ لها.

لم يكن ذلك الموقف الوحيد، الذي يثير الجدل هو شام نجلة الفنانة أصالة، ونرصد أبرز تلك المواقف خلال التقرير التالى..

موقفها من طلب والدها بإجراء تحليل DNA لشقيقها خالد

بعد أزمة والدتها المطربة أصالة مع طليقها أيمن الذهبي، وإصراره على طلبه بإجراء تحليل DNA لابنهما خالد، وذلك بعد أن انتشر في بعض المواقع عن رغبة خالد لتغيير اسمه ليصبح خالد طارق العريان بدلاً من خالد أيمن الذهبي، خرجت شام هي الأخرى لتثير الجدل مجددًا برسالة غير مباشرة لـ"طارق العريان"، بمناسبة عيد ميلاده، ووجهت له رسالة تضمنت "عام سعيد لأفضل رجل فى العالم، الرجل الذي استوعبني وقدر على فهمى، الرجل الذي أعطاني مثالًا حيًا لمعنى الرجولة وكان رمزًا لي، أنا ممتنة لك فأنت أبي باختياري وقدوتي، أحبك كثيرًا لدرجة تعجز الكلمات عن وصفها".

فستان «خيالى» في «ليلة الزفاف»

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في حفل زفاف أسطوري احتفلت الفنانة أصالة بحفل زفاف نجلتها شام، الذي أقيم في 2014، وكان فستان العروس التى ارتدته من تصميم نيكولا جبران حديث الإعلام وقتها بسبب تكلفته الخيالية، حسب بعض التقارير المتداولة.

حقيقة انفصالها عن زوجها

أنتشرت العديد من الشائعات التى تفيد انفصالها عن زوجها المصري أحمد جوهر، خاصة بعد ظهورها في العديد من الصور والمناسبات خاصة على صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" دون زوجها ودون حتى خاتم الزواج، لكنها تجاهلت تلك الشائعات، ولم ترد عليها.

«الجنسية المصرية»

احتفلت شام بحصولها على الجنسية المصرية عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بنشر الشهادة التى حصلت عليها من وزارة الداخلية المصرية، معلقة عليها قائلة: "رسميًا مصرية"، مما أثارت الكثير من الجدل حول أسباب حصولها على الجنسية، خاصة أن والدتها ووالدها غير مصريين.

لم يعرف الكثيرون بأنها حصلت على الجنسية المصرية وفقًا لنص المادة السابعة من القانون 26 لسنة 1975، التي تؤكد ضرورة أن تقوم الزوجة الأجنبية بإعلان وزير الداخلية بزواجها من مصري، وأن يمر على زواجها ما لا يقل عن عامين حتى يتسنى لها الحصول على الجنسية، وهي بالفعل متزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر.