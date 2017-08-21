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مجدي يعقوب: «قلب المصريين به تشوهات خلقية»

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مجدي يعقوب: «قلب المصريين به تشوهات خلقية» مجدي يعقوب: «قلب المصريين به تشوهات خلقية»

التحرير

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قال الدكتور مجدي يعقوب، الجراح العالمي ومدير مركز أسوان للقلب، إن العالم أجمع يُشيد بالمركز، مشدّدًا على أن المالك الوحيد له هو الشعب المصري.

أضاف يعقوب، خلال حواره مع الإعلامي خيرى رمضان، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن 300 ألف إنسان يموتون كل عام بسبب روماتيزم القلب، موضحًا أن 20% من إجمالي العمليات التي تتم بالمركز صمامات متأثر من الحمى الروماتيزمية.

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تابع: «إحنا بيجيلنا مرضى من كل أنحاء العالم حتى أمريكا يتعالجوا في مركز أسوان، وللأسف قلب المصريين تعبان جدًا، والروماتيزم هو مرض الفقر، قلب المصريين به تشوهات خلقية وحمى روماتزمية خاصة في الريف والصعيد والدلتا ومناطق الفقر».

واصل: «الرياضة تطول العمر وتحمي القلب، أنا لازم كل يوم أعوم في حمام سباحة لأنها مفيدة جدًا للقلب».

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التحرير

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