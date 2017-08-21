مجدي يعقوب: العلم أمل مصر.. ولست نادما على عودتي

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قال الدكتور مجدي يعقوب، الجراح العالمي ومدير مركز أسوان للقلب، مساء الاثنين، إنه غير نادم تمامًا على عودته لمصر، كونها موطنه ولها فضل كبير عليه، مشدّدًا على أنه لا يلتفت للشائعات ولا تزعجه مطلقًا.

أضاف يعقوب، خلال حواره مع الإعلامي خيرى رمضان، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن العلم هو أمل مصر، موضحًا: «عمري ما توقفت عن العمل ويسعدني جدًا العمل مع الشباب وأشوف زمايلي وتلامذتي أحسن مني».

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أوضح أنه يزعجه عدم التعاون الكافي بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى زوجته الراحلة كانت ألمانية الجنسية، وأنجبت له 3 أبناء، بنتين وولد، موضحًا أنه يفخر بزواجه منها.