أخبار عاجلة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مجدي يعقوب: العلم أمل مصر.. ولست نادما على عودتي

Google+ Print
مجدي يعقوب: العلم أمل مصر.. ولست نادما على عودتي مجدي يعقوب: العلم أمل مصر.. ولست نادما على عودتي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور مجدي يعقوب، الجراح العالمي ومدير مركز أسوان للقلب، مساء الاثنين، إنه غير نادم تمامًا على عودته لمصر، كونها موطنه ولها فضل كبير عليه، مشدّدًا على أنه لا يلتفت للشائعات ولا تزعجه مطلقًا.

أضاف يعقوب، خلال حواره مع الإعلامي خيرى رمضان، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن العلم هو أمل ، موضحًا: «عمري ما توقفت عن العمل ويسعدني جدًا العمل مع الشباب وأشوف زمايلي وتلامذتي أحسن مني».

شاهد أيضا

أوضح أنه يزعجه عدم التعاون الكافي بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى زوجته الراحلة كانت ألمانية الجنسية، وأنجبت له 3 أبناء، بنتين وولد، موضحًا أنه يفخر بزواجه منها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

هل تلعب مصر دورًا أكبر في حل الأزمة السورية؟

هل تلعب مصر دورًا أكبر في حل الأزمة السورية؟