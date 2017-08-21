مجدي يعقوب: مركز أسوان للقلب يعالج الغني والفقير بالمجان

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قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن مركز أسوان للقلب تقدم خلال 7 سنوات، ونجح في إجراء 3 آلاف بين عملية لصمامات وثقوب القلب.

وأضاف يعقوب خلال حواره اليوم الاثنين مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن مركز أسوان لا يستقبل حالات مرضية من مصر فقط، لكن من أفريقيا ودول عربية ومن أمريكا، مشيرًا إلى أن 11 ألف مريض ترددوا على المركز.

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وأكد الجراح العالمي أن مركز أسوان للقلب يقدم خدمة العلاج بالمجان تمامًا سواء كان المريض غنيًا أو فقيرًا، موضحًا: «العالم كله بيتكلم عن المركز فهو على أعلى مستوى ولا يفرق بين المرضى».