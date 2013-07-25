الرئيس اليمنى يتوجه إلى أمريكا فى زيارة مفاجئة

علمت "الأناضول" من مصادر يمنية رسمية أن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى غادر صنعاء، فجر اليوم الخميس، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة مفاجئة تستغرق عدة أيام، وذلك بعد ساعات من وصوله من دولة قطر.

وبحسب ذات المصادر فإنه من المقرر أن يلتق الرئيس اليمنى بالرئيس الأمريكى باراك أوباما وكبار المسئولين الأمريكيين فى البيت الأبيض.

ونقل موقع 26 سبتمبر، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصدر فى الرئاسة اليمنية قوله: "إن هادى سيجرى مباحثات رسمية تتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين حول مختلف القضايا والموضوعات".

ومن المقرر أن يجرى الرئيس اليمنى، على هامش الزيارة، فحوصات طبية فى مدينة "كليفلاند"، موضحة أنها فحوصات اعتيادية، بحسب المصدر ذاته.

وعاد الرئيس اليمنى من دولة قطر، مساء الأربعاء، بعد زيارة قصيرة استمرت عدة ساعات، أجرى خلالها مباحثات رسمية مع أمير قطر تميم بن حمد.