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برلمانية تقترح الاقتراض من البنك الدولي لـ«السكك الحديدية» (فيديو)

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برلمانية تقترح الاقتراض من البنك الدولي لـ«السكك الحديدية» (فيديو) برلمانية تقترح الاقتراض من البنك الدولي لـ«السكك الحديدية» (فيديو)

التحرير

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قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنها تؤيد مقترح إنشاء سكك حديدية جديدة موازية للمنظومة الحالية، موضحة: «أنا شايفة إن منظومة السكك الحديدية الحالية انتهت وليست متهالكة فقط».

وأضاف بسنت خلال لقائها اليوم الاثنين ببرنامج «أسواق وأعمال»، المذاع على قناة «أون لايف»، أنه من الممكن الحصول على قرض طويل لمدة 40 عاما من البنك الدولي لعمل منظومة سكك حديدية حديثة.

وذكرت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه ينبغي في المنظومة الجديدة ربط جميع المحافظات ببعضها بعضا مع ربطها بجميع الموانيء المصرية.

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وتابعت «فهمي» أن إنشاء منظومة سكك حديدية مع أفريقيا تمثل قاطرة نهوض للاقتصاد المصري، لافتة إلى أنه دون منظومة حديثة لن يكون هناك استثمار في ، مستطردة: «متكلمنيش عن استثمار بدون وجود منظومة سكك حديدية حديثة ويلي ذلك النقل النهري».

 

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