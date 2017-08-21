الحق في الدواء: «مفيش صيدلية في مصر تقدر تبيع أدوية مغشوشة» (فيديو)

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قال محمود فؤاد، مدير مركز «الحق في الدواء»، إن نقص الأدوية جريمة تهدد صحة المواطن، لافتًا إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد هو البداية الحقيقية لوجود نظام صحي له آليات، مشيرًا إلى أنه سيكون إجباريًا على جميع المواطنين.

وأضاف فؤاد، خلال حوار له اليوم الاثنين عبر فضائية «إل تي سي»، أن قانون التأمين الصحي ضخم للغاية ويحتاج إلى 130 مليار جنيه كي يتم تنفيذه، ورأى أنه لن يُعمم تطبيقه في مصر قبل 12 عاما حال إقراره.

وأوضح مدير مركز «الحق في الدواء» أن قانون التأمين الصحي سيُنفذ بداية في المحافظات الحدودية، مشدّدا على أن 80% من المشاكل التي نعاني منها ستختفي مع صدور هذا القانون، مشيرًا إلى أنه سينقل المصريين إلى مرحلة أخرى.

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ونوه إلى أن «مصانع بير السلم» جريمة عالمية وليست في مصر وحدها، واستكمل حواره بقوله: «مفيش صيدلية في مصر تقدر تبيع دواء مغشوش، فالصيدلي حينها يكون معرضًا للحبس 3 أعوام، لذا تلجأ هذه الشركات لبيع هذه الأدوية من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة».