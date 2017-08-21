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إحباط تهريب ساعات بقيمة مليون و72 ألف جنيه في بورسعيد (صور)

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مصراوي Masrawy

إحباط تهريب ساعات بقيمة مليون و72 ألف جنيه في بورسعيد (صور)

10:02 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية من الساعات ومستلزماتها غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.

وردت معلومات إلى إدارة منفذ الرسوة الجمركي والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي في المنطقة الشرقية، وإدارة البحث الجنائي بالمنفذ، عن اعتزام المدعو "أ.ف.م"، سائق سيارة نقل رقم "170453 نقل شرقية"، تهريب وإخفاء كميات من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية داخل السيارة.

وأسفرت عملية تفتيش السيارة بمعرفة لجنة جمركية وأمنية مشتركة عن وجود 132 كرتونة ساعات يد رجالي وحريمي جديدة موديلات وأحجام وألوان مختلفة، مناشئ الصين وتايلاند وماليزيا، وأستيك وحجارة ساعات واستاندات عرض للساعات من لدائن وعلب فارغة للساعات.

بلغت قيمة المضبوطات مليون و72 ألفًا و923 جنيهًا، وبلغت الرسوم 462 ألفًا و890 جنيهًا.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وحرر محضر بالضبط حمل رقم 11566 لسنة 2017.​

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