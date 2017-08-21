صحة قنا: غلق 240 منشأة طبية مخالفة منذ أول يناير 2016

قنا - أ ش أ:

قال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أيمن خضاري إن حملات إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت خلال الفترة من أول يناير من عام 2016 وحتى منتصف الشهر الجاري 240 قرار غلق إداري لمنشآت طبية تعمل بدون ترخيص وأخرى لوجود مخالفات.

وأضاف - في تصريحات اليوم الاثنين - أنه تم خلال نفس الفترة المرور على 342 منشأة طبية للتأكد من توافر الاشتراطات بتلك المنشآت، وتم ترخيص 19 مركزًا طبيًا متخصصًا، وجرت معاينات مبدئية لـ4 مستشفيات خاصة ومعاينات لـ7 مراكز علاج طبيعي ومنح التراخيص لثلاثة منها، ومعاينة وترخيص 72 عيادة طبية خاصة، وترخيص 54 معملًا للتحاليل الطبية بالتنسيق والاشتراك مع لجنة المعامل بوزارة الصحة، ومنح التراخيص لـ19 عيادة أسنان و6 حضانات أطفال و5 عيادات تخصصية، وإرسال 72 إنذارًا للمنشآت الطبية المخالفة.​