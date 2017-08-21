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الأنبا يؤانس يترأس احتفالات الليلة الأخيرة لصوم العذراء بدير درنكة (صور)

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مصراوي Masrawy

الأنبا يؤانس يترأس احتفالات الليلة الأخيرة لصوم العذراء بدير درنكة (صور)

09:54 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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إحباط تهريب ساعات بقيمة مليون و72 ألف جنيه في بورسعيد (صور)

أسيوط - اسامة صديق: ترأس الأنبا يؤانس مطران الأقباط في أسيوط، اليوم الإثنين، مراسم الليلة الأخيرة لاحتفالات صوم العذراء بدير درنكة، بمشاركة عشرات الآلاف من الأقباط.يبدأ الصوم في 7 أغسطس وينتهي في 21 من الشهر نفسه كل عام، احتفالاً بنزول العائلة المقدسة إلى جبل أسيوط.ويعتبر دير العذراء بجبل أسيوط من أهم الأماكن السياحية العالمية، والتي يرجع تاريخها إلى أكثر من ألفي عام، وبه المغارة التي أقامت بها العائلة المقدسة عند وصولها سيوط، ويتميز بقبابه العالية ذات الألوان، وسط الجبل الغربي بمحافظة أسيوط.شهد محيط الدير خلال الاحتفالات تعزيزات أمنية مشددة، تزامنًا مع تكثيف مديريات الأمن في محافظات الوادي الجديد، وسوهاج، والمنيا من تواجدها بالأكمنة الثابتة والمتحركة في المداخل الحدودية مع أسيوط.وقال نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، إنه تم استخراج تصاريح لـ 65 سائقًا، من خلال الكنسية، لنقل المواطنين بمحيط الدير، وتم اعتماد التحويلات المرورية، وذلك بعد إغلاق طريق (أسيوط - الغنايم)، نظرًا لتأمين الاحتفالات بمولد العذراء.

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