ضبط عاطلين بتهمة ترويج مخدر الفودو في بولاق الدكرور
ضبط عاطلين بتهمة ترويج مخدر الفودو في بولاق الدكرور
10:02 م الإثنين 21 أغسطس 2017
المتهمين
كتب - محمد شعبان:
شنَّ ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم الإثنين، حملة مكبرة استهدفت ضبط متعاطي وتجار المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.
وأسفرت الحملة بقيادة اللواء ماجد عادل، مدير مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، عن ضبط "حسن ي."، و"كريم ع."، عاطلين، مقيمين بشارع الملكة، وبحوزتهما 39 كيس فودو، ومبلغ 1050 جنيها، وهتاف محمول.
أقر المتهمان بحيازتهما للمخدر بقصج الإتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائهما، وحُرر محضر أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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