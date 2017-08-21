طيران الإمارات تنفي تعرض إحدى طائراتها لمخطط تفجير
طيران الإمارات تنفي تعرض إحدى طائراتها لمخطط تفجير
09:35 م الإثنين 21 أغسطس 2017
طيران الإمارات
دبي - (د ب أ)
نفت شركة طيران الإمارات التابعة لإمارة دبي تعرض إحدى طائراتها لمخطط تفجير.
وقالت الشركة في بيان مساء اليوم "تنفي (طيران الإمارات) نفياً قاطعاً ما تردد من أنباء حول تعرض إحدى طائراتها لمخطط تفجير كما ذُكر اليوم الاثنين، وتؤكد أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة".
يذكر أن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أعلن اليوم الاثنين عن أن شعبة المعلومات في بلاده أحبطت عملية تفجير طائرة إماراتية متوجهة من استراليا إلى أبوظبي بواسطة انتحاري لبناني اسمه طارق خياط من الشمال.
وقال المشنوق إن المتورطين هم أربعة أخوة وأحدهم انتقل إلى الرقة في سورية بقيادة تنظيم داعش مشيرا إلى أن شعبة المعلومات قامت بملاحقته.
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