عتمان والعيسوى والشرقاوى أبرز المرشحين لتولى منصب محافظ كفر الشيخ

ظهرت ترشيحات جديدة لتولى منصب محافظ كفر الشيخ بين عدد من الشخصيات بل أن عددا من النقابات والأحزاب بدأت فى إرسال فاكسات لترشيحاتها لبعض الشخصيات لتولى المنصب.

أكد على رجب نقيب الفلاحين بكفر الشيخ أن النقابة رَشَّحَت لتولى منصب محافظ كفر الشيخ المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام للمحافظة.

وأشار رجب إلى أن النقابة أرسلت فاكسات لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لترشيح العيسوى لتولى مهام المحافظة، خاصة أن العيسوى عمل لمدة 18 عاما فى المحليات وعاصر خمس محافظات.

من جانبه أوضح أشرف صحصاح عضو الاتحاد العام للغرف السياحية أنه يؤيد تولى المهندس حافظ عيسوى مهام المحافظة.

كما قال وائل صقر أمين حزب الكرامة ببندر كفر الشيخ أن القوى السياسية والثورية رشحت محمد الشرقاوى عضو حزب الكرامة الذى تواجد فى التحرير منذ بداية ثورة 25 يناير ومواقفه معروفة الذى لا تشوبه شائبة.

وأكد الناشط الحقوقى، مسعد محمد على "اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكرى السابق وأحد أبناء مركز البرلس بكفر الشيخ أحد المرشحين لتولى حقيبة المحافظة خاصة أن عتمان يحظى بثقة كبيرة بين أبناء محافظته وخاصة بمسقط رأسه بالبرلس ولديه فكر استثمارى وتنموى جاد من الممكن أن يتحقق على أرض الواقع فضلا عن كونه أحد أبناء المحافظة المخلصين".

جديرٌ بالذكر أن ترشيحات أهالى كفر الشيخ لتولى المحافظة قد تنوّعت غير الثلاثة السابق الحديث عنهم وتردد ذكرهم على ألسنة أهالى كفر الشيخ، ومنهم المهندس أحمد ذكى عابدين وزير التنمية المحلية السابق.