المؤبد و15 سنة لـ 8 متهمين قتلوا شخصًا وأصابوا آخر بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار أحمد عطية، وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن عبد السلام، ومحمد ناجي، وسكرتارية نبيل شكري، اليوم الإثنين، متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، و6 آخرين بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 51228 جنايات الزقازيق لسنة 2015، بقتل شخص وإصابة آخر مع سبق الإصرار والترصد.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، ألقت القبض على: "السيد.الـ.ج" 18 عامًا - طالب ثانوي، و"شادي.ح.ش" 17 عامًا، و"حسن.ح.الـ"، و"هيثم.م.الـ.م" 30 عامًا - سائق، و"علي.ع.الـ" و"أشرف.م.الـ"، و"سامي.الـ.م"، و"حمادة.الـ.ج" 26 عامًا - فرد أمن إداري بجامعة الزقازيق، مُقيمين جميعًا بناحية "تل حوين"؛ لقتلهم "السيد إبراهيم سليم" وإصابة آخر بطلق ناري بدائرة المركز.

وتبين من التحريات الجنائية، أن المتهمين، قتلوا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بهدف الترويع والبلطجة. وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين جميعًا لمحكمة جنايات الزقازيق، والتي عاقبت الأول والثاني بالسجن لمدة 15 سنة، وباقي المتهمين بالسجن المؤبد.​