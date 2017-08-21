6 مصابين في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الإثنين، في تصادم بين سيارتين وقع على طريق (دسوق - طنطا)، المار أمام قرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق، ومركز بسيون بمحافظة الغربية.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف في كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري مدير الهيئة، تلقت بلاغًا من نقطة إسعاف دسوق الرئيسية، بالحادث وما اتخذته الأجهزة المعنية من الدفع بـ 4 سيارات إسعاف تابعة لنقطة إسعاف دسوق، لنقل المصابين الذين تعرضوا لكسور وجروح مختلفة.

شملت قائمة المصابين: محروس محمد إبراهيم (55 سنة)، وسامية عبد المجيد محمد فضل (35 سنة)، وآمال صلاح فضلية (35 سنة)، وعبد السلام محمد عبد السلام (28 سنة)، وخالد حسني الشلاوي (12 سنة)، وهيثم علي الصالحي (31 سنة).​