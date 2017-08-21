أخبار عاجلة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

6 مصابين في حادث سير بكفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

6 مصابين في حادث سير بكفر الشيخ

09:32 م الإثنين 21 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    080cd4ca69.jpg

  • عرض 3 صورة

    4ed1002441.jpg

  • عرض 3 صورة

    2b528480b2.jpg

إعادة الألبوم

ضبط 970 كيلو لحوم فاسدة بالبحيرة (صور)

الألبوم التالى

ضبط 970 كيلو لحوم فاسدة بالبحيرة (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

أصيب 6 أشخاص، اليوم الإثنين، في تصادم بين سيارتين وقع على طريق (دسوق - طنطا)، المار أمام قرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق، ومركز بسيون بمحافظة الغربية.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف في كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري مدير الهيئة، تلقت بلاغًا من نقطة إسعاف دسوق الرئيسية، بالحادث وما اتخذته الأجهزة المعنية من الدفع بـ 4 سيارات إسعاف تابعة لنقطة إسعاف دسوق، لنقل المصابين الذين تعرضوا لكسور وجروح مختلفة.

شملت قائمة المصابين: محروس محمد إبراهيم (55 سنة)، وسامية عبد المجيد محمد فضل (35 سنة)، وآمال صلاح فضلية (35 سنة)، وعبد السلام محمد عبد السلام (28 سنة)، وخالد حسني الشلاوي (12 سنة)، وهيثم علي الصالحي (31 سنة).​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- خروف العيد في كفر الشيخ "للفُرجة فقط".. وتجار: الأعلاف

    أخبار

  • حبس صيادين اثنين بتهمة تسهيل هجرة 47 شخصًا عبر سواحل كفر الشيخ

    أخبار

  • مواطنون لرئيس مدينة دسوق: "مش لاقيين الدواء في المستشفى العام"

    أخبار

  • تجديد حبس عاطل اعتدى جنسيًا على ابنته في الغربية

    أخبار

إعلان

af34bc2efb.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مع اقتراب العيد.. أرخص أماكن بيع الجينز وبالأسعار

مع اقتراب العيد.. أرخص أماكن بيع الجينز وبالأسعار

برلماني: أسعار العقارات بكفر الشيخ مرتفعة.. والمحافظ: نسعى للتغلب عليها

برلماني: أسعار العقارات بكفر الشيخ مرتفعة.. والمحافظ: نسعى للتغلب عليها

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 722 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 722 جنيها للجرام

طرح لحوم بلدي ومجمدة بأسعار مخفضة في بور سعيد استعدادًا للعيد

طرح لحوم بلدي ومجمدة بأسعار مخفضة في بور سعيد استعدادًا للعيد