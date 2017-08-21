بابا الفاتيكان يدعو لوقف طرد اللاجئين

روما - (أ ش أ):

دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الإثنين، إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للاجئين وتحسين ظروف استقبالهم في الدول التي يفدون إليها.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن بابا الفاتيكان طالب - في رسالة بهذا الغرض - حكومات الدول المختلفة بضرورة توفير الحماية والترحيب والعمل على إدماج اللاجئين داخلها، مؤكدًا أن "مبدأ إعلاء الكرامة الإنسانية يلزمنا جميعا بضرورة تقديم الحماية الشخصية للاجئين على مقتضيات الأمن القومي".

وتأتي رسالة بابا الفاتيكان في وقت تتصاعد فيه مشاعر العداء ضد اللاجئين في الدول الأوروبية وتزايد اعتداءات العناصر التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل القارة الأوروبية.