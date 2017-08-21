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وزير الداخلية الأردني: جاهزون لإعادة فتح معبر طريبيل مع العراق

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية الأردني: جاهزون لإعادة فتح معبر طريبيل مع العراق

09:22 م الإثنين 21 أغسطس 2017

وزير الداخلية الأردني: جاهزون لإعادة فتح معبر طريبيل مع العراق

وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي

عمان - (أ ش أ):

قال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي إن الأجهزة والمؤسسات الرسمية الأردنية المعنية جاهزة بشكل كامل لإعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق في أي وقت.

وأضاف الزعبي - خلال اجتماع، اليوم الاثنين، مع ممثلي وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الأردنية - أن إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي يمثل أهمية كبرى لكلا البلدين على حد سواء، لا سيما على الجانب الاقتصادي، حيث يعد المعبر شريانًا حيويًا لتبادل السلع والبضائع بينهما.

وتابع أن البلدين يبحثان منذ فترة إعادة فتح المعبر وتهيئة جميع الظروف اللازمة لذلك؛ خاصة من الجانب العراقي.

من جانبهم، أكد المشاركون في الاجتماع أن الأجهزة والمؤسسات الحدودية المعنية العاملة على الجانب الأردني من الحدود جاهزة وبكامل طاقاتها الفنية والبشرية للتعامل مع فتح المعبر منذ إغلاقه بسبب الأحداث الجارية على الجانب العراقي.

ويعد معبر "طريبيل" الحدودي - الذي يبعد نحو 320 كيلومترًا عن عمّان و575 كيلومترًا عن بغداد - شريانًا مهمًا وحيويًا يربط بريًا بين الأردن والعراق، وقد كان لغلقه أكثر من مرة وآخرها نهائيًا في يوليو 2015 أثر كبير على التبادل التجاري بين البلدين، وهناك وعود من الجانبين الأردني والعراقي بالإسراع في إعادة فتح المعبر قريبًا بعد توفير الحماية الأمنية له.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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