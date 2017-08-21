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مقتل 4 من مسلحي "داعش" في غارة أمريكية بأفغانستان

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مصراوي Masrawy

مقتل 4 من مسلحي "داعش" في غارة أمريكية بأفغانستان

09:21 م الإثنين 21 أغسطس 2017

مسلحي تنظيم داعش

كابول - (أ ش أ):
قصفت القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان مخابئ لمسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي في إقليم نانكارهار شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين.

وذكرت الشرطة الإقليمية - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الإثنين - أن الغارة الجوية نُفذت بالقرب من منطقة آشين، وأودت بحياة أربعة من مقاتلي (داعش)، كما دمرت عدة أسلحة وذخائر ومتفجرات تابعة لهم.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على التقرير حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن نانكارهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيًا شرقي أفغانستان، ولكن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة زادت مؤخرًا من نشاط التمرد في بعض أجزائه خلال السنوات الأخيرة.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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