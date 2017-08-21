إصابة 9 من بعثة حفظ السلام الأممية في هجوم شمالي مالي

باماكو - (أ ش أ):

أعلن أوليفر سالجادو المتحدث باسم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي إصابة 9 من بعثتها إثر استهداف قافلتهم بقنبلة مزروعة على جانب الطريق شمالي البلاد.

وقال أوليفر - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الإثنين - إن الهجوم حدث في طريق يقع بين بلدتي "أجويلهوك وتيساليت" الكائنتين شمالي البلاد، مضيفا أنه تم نقل المصابين لتلقى العلاج الطبي.

جدير بالذكر أن مثل هذه الهجمات أصبحت شائعة بشكل متزايد شمالي مالي التي تنشط بها جماعات متطرفة، حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم - في وقت سابق من الشهر الجاري - في هجوم على معسكر تابع للأمم المتحدة في تمبكتو.