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إصابة 9 من بعثة حفظ السلام الأممية في هجوم شمالي مالي

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مصراوي Masrawy

إصابة 9 من بعثة حفظ السلام الأممية في هجوم شمالي مالي

09:21 م الإثنين 21 أغسطس 2017

إصابة 9 من بعثة حفظ السلام الأممية في هجوم شمالي مالي

قوات حفظ السلام

باماكو - (أ ش أ):

أعلن أوليفر سالجادو المتحدث باسم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي إصابة 9 من بعثتها إثر استهداف قافلتهم بقنبلة مزروعة على جانب الطريق شمالي البلاد.

وقال أوليفر - حسبما نقلت (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الإثنين - إن الهجوم حدث في طريق يقع بين بلدتي "أجويلهوك وتيساليت" الكائنتين شمالي البلاد، مضيفا أنه تم نقل المصابين لتلقى العلاج الطبي.

جدير بالذكر أن مثل هذه الهجمات أصبحت شائعة بشكل متزايد شمالي مالي التي تنشط بها جماعات متطرفة، حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم - في وقت سابق من الشهر الجاري - في هجوم على معسكر تابع للأمم المتحدة في تمبكتو.

هذا المحتوى من

Asha

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