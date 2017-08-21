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وزير الدفاع السوداني يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع السوداني يغادر القاهرة بعد لقاء

09:15 م الإثنين 21 أغسطس 2017

وزير الدفاع السوداني يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الاثنين، الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف وزير الدفاع السوداني، عائدًا إلى الخرطوم بعد زيارة استغرقت 3 أيام، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث دعم التعاون بين البلدين وأخر التطورات.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير دفاع السودان نقل تحيات الرئيس السوداني عمر البشير للرئيس، مؤكدًا حرص السودان على تعزيز العلاقات مع ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا للتصدي للتحديات المختلفة التي تواجه البلدين.

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