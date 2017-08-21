قاضي قضاة فلسطين: حرائق الأقصى مازالت مشتعلة منذ 48 عامًا

رام الله - (أ ش أ):

اعتبر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش أن الحرائق التي اشتعلت في المسجد الأقصى المبارك قبل 48 عاما، على يد إرهابي يهودي من أصول استرالية، ما زالت مشتعلة حتى اليوم، وما دام الحرم القدسي الشريف والمدينة المقدسة مغتصبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الهباش - في تصريح صحفي في ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك - أن "على دولة الاحتلال أن تعلم أننا لن نغفر ولن ننسى حقنا في قدسنا وأقصانا وكافة مقدساتنا، وأن النار التي أشعلها الاحتلال عندما اغتصب الأرض وهدم البيوت وطرد أصحابها، لن تنطفئ الحريق ما دام الحق بعيدا عن أصحابه وما دام الاحتلال مستمرا".

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة، التي شهدتها مدينة القدس المحتلة، هي رسالة مفادها أن الشعب الفلسطيني لا يغفر ولا ينسى ولا يمكن أن يتنازل عن أي من حقوقه المشروعة والمكفولة بالقانون الدولي والإنساني مهما تقادمت السنين.

ودعا الهباش، كافة أطياف الشعب الفلسطيني لتلبية نداء الوحدة الذي وجهته القيادة الفلسطينية مرارا وتكرارا، مطالبا الحاضنة العربية والإسلامية بمزيد من الدعم للقضية الفلسطينية من خلال زيارة المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، ومساندة المصلين هناك والوقوف على معاناتهم.

ويصادف اليوم الحادي والعشرين من أغسطس، ذكرى إحراق المصلى القبلي في المسجد الاقصى على يد المتطرف الاسترالي اليهودي دينس مايكل روهن.

وتأتي هذه الذكرى في ظل ازدياد حدة الانتهاكات الاسرائيلية والاعتداءات بحق المسجد الاقصى، والتي كان آخرها محاولة فرض إجراءات أمنية جديدة على أبوابه، منها نصب كاميرات ذكية وبوابات الكترونية للتفتيش.