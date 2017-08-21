خارجية ألمانيا تؤيد تعزيز التعاون مع الأتراك المعارضين لأردوغان 09:13 م الإثنين 21 أغسطس 2017

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل

برل(ألمانيا) - (د ب أ)أعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عن تأييده " لتعزيز التعاون" مستقبلا مع الأتراك الذين لا يقفون في صف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.وخلال جولة انتخابية تتعلق بالسياسة الأوروبية في ولاية زارلاند، قال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل:" أكثر من نصف البلد من أصحاب التفكير الديمقراطي، وهؤلاء لم يؤيدوه".وأضاف الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي:" أعتقد أن الكثير من الناس في تركيا يعولون على أن أوروبا وألمانيا ستدعمان الديمقراطية في تركيا ولن تقفا مكتوفي الأيدي".ووصف جابريل العلاقات الألمانية التركية " بالكنز الكبير".واختتم جابريل تصريحاته قائلا إن " من المرير تماما أن يهدد أردوغان على نحو خطير هذه الصداقة التاريخية بين ألمانيا وتركيا، من أجل إذكاء روح القومية التركية".

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