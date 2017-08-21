بتهمة ازدراء الأديان.. وقف أستاذ بجامعة الزقازيق 3 أشهر

الشرقية - فاطمة الديب:

قال الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، إنه تقرر وقف أستاذ الأمراض النفسية بكلية الطب البشري بالجامعة (م. ا)، لمدة 3 أشهر، على خلفية التحقيق معه في اتهامه بازدراء الأديان.

وأضاف عبدالباري، لـ"مصراوي" اليوم الإثنين، أن قرار وقف الأستاذ جاء بعد نشره منشورات تُسيئ للإسلام، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منوهًا إلى أن القرار تضمن وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات معه بمعرفة الشؤون القانونية، أيهما أقرب.

وكان الدكتور عاطف البحراوي، عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، أصدر قرارًا بإحالة الدكتور المذكور، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية. وأوضح -في بيان له الأحد- أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الدكتور المُخالف، خاصةً وأن المنشورات أثارت استهجان أعضاء هيئة التدريس بالكلية كافة.​