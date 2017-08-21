نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات إسكان العشوائيات ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للعشوئيات، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، عددًا من مشروعات إسكان العشوائيات بالمحافظة.

وقال درويش، في تصريحات صحفية على هامش جولته، إنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستنتهي أخر بؤرة عشوائية في بورسعيد بعد تسكين مناطق هاجوج والإصلاح والجناين بجنوب المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه على إسكان العشوائيات في المحافظة بلغ إلى الآن مليار و100مليون جنيه.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن مستوى الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بقرية النورس (44 عمارة) يليق بالمواطن، وأن أسلوب التسكين في المحافظة أصبح بألية واضحة دون تدخل من أحد.

وفي السياق، تفقد المحافظ ونائب وزير الإسكان موقع إنشاء مخازن ومحال المنطقة الواقعة خلف شادوف عزبة أبو عوف، والمقرر نقل أصحاب نشاط قطع الغيار وعدد من المخازن بمنطقة شارع البترول إليها.​