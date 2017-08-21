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وكيل «الوطنية للصحافة»: 19 مليار جنيه ديون المؤسسات القومية

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وكيل «الوطنية للصحافة»: 19 مليار جنيه ديون المؤسسات القومية وكيل «الوطنية للصحافة»: 19 مليار جنيه ديون المؤسسات القومية

التحرير

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قال عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن خطة تطوير المؤسسات الصحفية ستستغرق 3 سنوات، مؤكدًا أن ديون المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 19 مليار جنيه.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن ديون مؤسسة دار المعارف تصل إلى 1.3 مليار جنيه، لافتا إلى أن ارتفاع ديون المؤسسات الصحفية نتيجة تراكم الفوائد والتأخر في سداد القروض.

وتابع حسن أن هذه الديون تتمثل في ضرائب وتأمينات وتأخر سداد القروض، مشيرًا إلى احتمالية استثمار الأصول التي تملكها هذه المؤسسات وخاصة الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية لتغطية هذه الديون.

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