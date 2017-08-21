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الضربات الجوية للعناصر الإرهابية على الحدود الغربية (فيديو)

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الضربات الجوية للعناصر الإرهابية على الحدود الغربية (فيديو) الضربات الجوية للعناصر الإرهابية على الحدود الغربية (فيديو)

التحرير

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نشر موقع وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، مقطع يُظهر تدمير القوات الجوية 9 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة على الحدود الغربية، وذلك في إطار استمرار جهود القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية في تأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية والاستعداد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية على مدار الـ48 ساعة الماضية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها، ونجحت القوات في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

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وفي توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني الميداني، وجهت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت بؤرة ارهابية شديدة الخطورة تستخدم كقاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة، أسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودي بمنطقة رفح بشمال سيناء.

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