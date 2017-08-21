الإفتاء: الجمعة «1 سبتمبر» أول أيام عيد الأضحى

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أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يومَ الأربعاء 23 من شهر أغسطس لعام 2017 من الميلاد هو أول أيام ذى الحجة لعام 1438 من الهجرة ، وأن يومَ الخميس الموافقَ 31 من شهر أغسطس لعام 2017 من الميلاد هو التاسعُ من ذى الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الجمعة الموافقَ الأول من شهر سبتمبر لعام 2017 من الميلاد هو العاشرُ من ذى الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.