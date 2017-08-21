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خالد الجندي: «هنفضل نتخانق ليوم الدين لو لم نتبع الدولة الحديثة» (فيديو)

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خالد الجندي: «هنفضل نتخانق ليوم الدين لو لم نتبع الدولة الحديثة» (فيديو) خالد الجندي: «هنفضل نتخانق ليوم الدين لو لم نتبع الدولة الحديثة» (فيديو)

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التاريخ الهجري مقسم إلى قسمين، هما: ما قبل الهجرة وما بعدها، موضحًا أن الأحكام الشرعية والفقهية اختلفت خلال الفترتين.

وتابع الجندي خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي أم سي»، اليوم الإثنين: «أنا عاوز أقول لعلماء الأزهر وكل اللى بيتكلموا في الدين، لازم نفرق في الأمور الفقهية بين الدولة القديمة، والدولة الحديثة، والله العظيم لو معملناش كده هنفضل نتخانق ليوم الدين».

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واستكمل الجندى حديثه: «شكل الدولة في الإسلام اتغير من النظام القبلي والعصبي إلى مدن ودول لها حدود، ونظم وقوانين، فلازم نأخد بالنا أثناء الفتاوى».

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التحرير

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