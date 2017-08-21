طارق قابيل: مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور

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أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاج التمور بنسبة 18% من الإنتاج العالمى، فيما تحتل المرتبة الأولى عربيًا بنسبة 23% من إجمالي الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة تولى قطاع التمور اهتمامًا بالغًا، كونه أحد القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة الصادرات وتشغيل الأيدى العاملة.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الإثنين، بحضور وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، وسفير الإمارات بالقاهرة، ومحافظي "الجيزة، مطروح، الوادي الجديد" للإعلان عن تفاصيل المهرجان الثالث للتمور بسيوة وكذا أفق التعاون المستقبلي بين الوزارة والجانب الإماراتي لتطوير زراعة وصناعة التمور في مصر أن إقامة المهرجان الثالث للتمور المصرية يأتى استكمالًا للنجاح الذى حققه المهرجان فى دورته الأولى 2015 والثانية 2016.

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ويهدف المهرجان إلى إلقاء الضوء على قطاع التمور فى مصر، وتوحيد جهود الجهات المعنية والمنظمات الدولية للنهوض بالقطاع وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التى تواجه منتجى ومصنعى التمور، وإقامة روابط قوية بين تلك الجهات والمنتجين والمصنعين، إضافة إلى تشجيع الابتكار والمنافسة من خلال مسابقات المهرجان، ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات من خلال الندوات العلمية المصاحبة.

وأشار قابيل إلى أن الدولة مهتمة باستضافة عدد من أهم مستوردى التمور من دول العالم المختلفة، فضلا عن دعوة كبار المصدرين وسلاسل التسويق والشركات الكبرى لفتح آفاق جديدة لمنتجى ومصنعى التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم.